Aude 10 10 EUR Ce tournoi médiéval évoque l’art de la guerre. Au rythme des chevaux et par le choc des armes, les chevaliers s’affrontent sans merci, dans un décor grandiose. Spectacle familial, d’une durée de 45 mn, proposant des places assises et ombragées en tribune.

3 séances par jour à 14h – 15h30 – 17h, tous les jours sauf le samedi.

