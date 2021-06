Saint-Pée-sur-Nivelle Plage du Lac de Saint-Pée sur Nivelle Pyrénées-Atlantiques, Saint-Pée-sur-Nivelle Tournois de Beach Handball tous les mercredis matins de juillet et d’août. Plage du Lac de Saint-Pée sur Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Tournois de Beach Handball tous les mercredis matins de juillet et d’août. Inscription le jour même entre 9h30 et 10h sur place. Résponsable de l’action : [mathirissarry@yahoo.fr](mailto:mathirissarry@yahoo.fr) tél : 06.50.53.20.96

Inscription le jour même entre 9h30 et 10h sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T09:00:00 2021-07-07T12:00:00;2021-07-14T09:00:00 2021-07-14T12:00:00;2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T12:00:00;2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T12:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T12:00:00;2021-08-11T09:00:00 2021-08-11T12:00:00;2021-08-18T09:00:00 2021-08-18T12:00:00;2021-08-25T09:00:00 2021-08-25T12:00:00

