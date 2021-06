Lourdes Lourdes 65100, Lourdes Tournois ciné-game au cinéma Pax Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: 65100

Lourdes

Tournois ciné-game au cinéma Pax Lourdes, 12 juin 2021-12 juin 2021, Lourdes. Tournois ciné-game au cinéma Pax 2021-06-12 – 2021-06-12 Au cinéma Pax 7 rue Révérend Père Foucauld

Lourdes Hautes-Pyrénées Le cinéma Pax à Lourdes organise une première édition du « Pax ciné games » : un tournoi Mario Kart 8 Deluxe et FIFA 21 sur écran géant au Cinéma Pax à partir du 12 juin > un match de qualification (2h en juin) puis quarts de finale, demi-finales et finale le samedi 10 juillet, veille de la finale de l’Euro 2021 ! Qui sera le meilleur ? Venez défier les joueurs de la région ou supporter vos amis. Jeux, musique et bonne humeur garantis + de nombreux lots sont à gagner. Tarif participant : 15€ qui comprend une place de cinéma offerte

Tarif spectateur: 5€ la journée du 10 juillet Inscriptions ouvertes au Cinéma Pax ou via le lien ci-dessous.

Lieu Lourdes Adresse Au cinéma Pax 7 rue Révérend Père Foucauld Ville Lourdes