Tournoi ultimate Villarodin-Bourget, 28 juillet 2021, Villarodin-Bourget. Tournoi ultimate 2021-07-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-28 12:30:00 12:30:00

Villarodin-Bourget Savoie Villarodin-Bourget Venez découvrir et vous initier à ce sport combinant Frisbee et Golf ! +33 4 79 05 99 16 dernière mise à jour : 2021-07-20 par

