Eure-et-Loir La Loupe 12 EUR 12 Participez au tournoi terraforming mars avec diner compris organisé par les meeples de Saint-Éliph. Sur inscription uniquement. lesmeeplesdesainteliph@gmail.com +33 6 49 95 76 33 Les meeples de Saint-Éliph

