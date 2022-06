Tournoi Tennis Multi-Chances (TMC) Dames 4ième série Veynes Veynes Catégories d’évènement: 05400

Veynes

Tournoi Tennis Multi-Chances (TMC) Dames 4ième série Veynes, 11 juin 2022, Veynes. Tournoi Tennis Multi-Chances (TMC) Dames 4ième série Tennis Club Tennis Club – Esplanade Normandie Niemen Veynes

2022-06-11 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-12 18:00:00 18:00:00 Tennis Club Tennis Club – Esplanade Normandie Niemen

Veynes 05400 Matches de tennis de format court dans le cadre d’une compétition homologuée par la Fédération Française de Tennis (FFT) crc.garcin@gmail.com +33 6 40 35 65 03 Tennis Club Tennis Club – Esplanade Normandie Niemen Veynes

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: 05400, Veynes Autres Lieu Veynes Adresse Tennis Club Tennis Club - Esplanade Normandie Niemen Ville Veynes lieuville Tennis Club Tennis Club - Esplanade Normandie Niemen Veynes Departement 05400

Veynes Veynes 05400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/veynes/

Tournoi Tennis Multi-Chances (TMC) Dames 4ième série Veynes 2022-06-11 was last modified: by Tournoi Tennis Multi-Chances (TMC) Dames 4ième série Veynes Veynes 11 juin 2022 05400 Veynes

Veynes 05400