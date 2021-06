Roubaix ADEP de Roubaix Nord, Roubaix Tournoi Teamfight tactics ADEP de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Le tournoi se déroule sur TFT le 26/06 de 13h à 19h

Le tournoi se déroule sur TFT le 26/06 de 13h à 19h, avec un système de points: * Le 1er gagne 10 points * Le 2e gagne 8 points * Le 3e gagne 7 points * Le 4e gagne 6 points * Le 5e gagne 4 points * Le 6e gagne 3 points * Le 7e gagne 2 points * Le 8e gagne 1 point Seules les 16 (ou 8 selon le nombre d’inscrits) premières personnes à s’inscrire et dont la participation sera validée pourront participer au tournoi. Le nombre de matchs sera déterminé le jour même. Le cash prize sont des RP (25€-20€-10€) .

Entrée libre

Tournoi Teamfight tactics le 26 juin. ADEP de Roubaix 94 rue Léon Marlot, Roubaix

2021-06-26T13:00:00 2021-06-26T19:00:00

