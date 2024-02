TOURNOI [SURPRISE] DE JEUX VIDEO Montpeyroux, mercredi 24 avril 2024.

TOURNOI [SURPRISE] DE JEUX VIDEO Montpeyroux Hérault

Un tournoi ? Mais sur quel jeu vidéo allons-nous nous affronter ? Un jeu de course ? Un jeu de réflexion ? Un jeu de combat ? Un jeu de sport peut-être ? Et sur quelle console va-t’on jouer ? Surprise ! Venez passer l’après-midi avec nous pour le découvrir ! Ce qui est sûr, c’est que nous allons nous amuser et passer l’après-midi à jouer tous ensemble !

Un tournoi ? Mais sur quel jeu vidéo allons-nous nous affronter ? Un jeu de course ? Un jeu de réflexion ? Un jeu de combat ? Un jeu de sport peut-être ? Et sur quelle console va-t’on jouer ? Surprise ! Venez passer l’après-midi avec nous pour le découvrir ! Ce qui est sûr, c’est que nous allons nous amuser et passer l’après-midi à jouer tous ensemble ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 15:00:00

fin : 2024-04-24 18:00:00

10 avenue du Rosaire

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie mediatheque@montpeyroux34.com

L’événement TOURNOI [SURPRISE] DE JEUX VIDEO Montpeyroux a été mis à jour le 2024-02-14 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT