Tournoi Super Smash Bros Ultimate ADEP de Roubaix, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Roubaix.

Tournoi Super Smash Bros Ultimate

ADEP de Roubaix, le samedi 31 juillet à 10:00

Pour son dernier tournoi, l’action Esport Tremplin de l’Adep en partenariat avec la ville de Roubaix et l’Agence Nationale de la Cohésion des Térritoires organise une journée sur Smash Bros Ultimate. **Le repas sera offert** et un protocole Covid sera mis en place en fonction des annonces du gouvernement. **Le joueur devra venir avec sa propre manette.** Cash prize totale de 1000€ (carte Amazon) (500€ 1er, 350€ 2e et 150€ 3e) ### [**Lien d’inscription**](https://smash.gg/tournament/super-smash-bros-ultimate-tournoi-de-roubaix) **Infos supplémentaires :** * **Les manettes autorisées sont** : Manette officielle GameCube, Manette Switch Pro, Joy-Cons, Manettes licenciées par Nintendo (HORI, PowerA, etc …), Manette arcade type SmashBox. Les joueurs et joueuses peuvent configurer leur manette comme ils le souhaitent avant de commencer leur set. * Le tournoi sera réalisé sur la dernière version disponible du jeu Super Smash Bros Ultimate. * Pas d’objets, esprits, personnalisation des Mii et énergie du désespoir désactivé Handicap fixé et le taux d’éjection fixé à 1.0 * Les stages autorisés sont les suivants : Battlefield Small Battlefield Final Destination Pokemon Stadium 2 Yoshi’s Story Lylat’s Cruise Smashville Kalos Pokemon League Town and City. * **FORMAT DU TOURNOI :** Il sera sous forme de poules-bracket à double élimination. Le perdant du match est redirigé en «loser bracket » et le gagnant avance dans le « winner bracket ». Les matchs se déroulent en best of 3 (passage en BO 5 à partir du top 8). En cas de victoire du gagnant du « loser bracket » en «Grande Finale» (qui oppose le gagnant du «winner bracket » et du « loser bracket ») le match est reset (le match reprend à 0-0). Les joueurs et joueuses disposent de trois (3) vies et de sept (7) minutes à chaque match. L’organisateur de tournoi appelle les joueurs et les installe sur le poste de jeu. Si un joueur appelé ne se présente pas dans les cinq minutes, la personne est considérée comme perdante du match. Ils passent à la phase du choix du terrain. Pour définir qui commence, les personnes procèdent à un match en une manche gagnante de « shifoumi » (Pierre, feuille ciseaux) : Le ou la gagnante va bannir 3 terrains parmi la liste des terrains autorisés, Le ou la perdante va bannir 4 terrains parmi la liste des terrains restants, Le ou la gagnante choisi le terrain parmi les deux derniers restants Counterpick : À la fin d’un match, le gagnant va bannir trois terrains pour le prochain match parmi tous les terrains disponibles. Le perdant choisit un terrain parmi tous ceux qui restent. Le gagnant annonce s’il garde son personnage ou s’il en change, auquel cas il le sélectionne. Le perdant choisit ensuite son personnage, puis les joueurs jouent le match suivant. **Victoire par « mort subite »** Si le temps est écoulé, le pourcentage le plus bas l’emporte. Si les pourcentages sont égaux ou s’il y a eu mort simultanée, un rematch 1 vie 3 minutes est joué avec les mêmes personnages sur le même stage. Si les pourcentages sont égaux ou s’il y a eu mort simultanée à la fin du rematch, la nouvelle mort subite est jouée. Si un match est terminé par une attaque suicide (Bowsercide, Ganoncide, etc), il est remporté par le gagnant affiché par l’écran de résultats. Fin du match et validation du résultat.

Entrée libre

ADEP de Roubaix 94 rue Léon Marlot, Roubaix Roubaix Sud Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T18:00:00