Tournoi Super Smash Bros Mixte Bibliothèque de la Cité Genève, samedi 18 mai 2024.

Tournoi Super Smash Bros Mixte Pour promouvoir la mixité entre personnes entendantes et personnes à déficiences auditives Samedi 18 mai, 13h00 Bibliothèque de la Cité Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T13:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T13:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

À travers un accueil spécialisé – arbitres et animateur-ices bilingues LSF – et avec des outils et animations destinés à partager – Listes des signes de politesse et fair-play ainsi que des personnages des jeux – l’objectif est de créer un environnement bienveillant, de partage et de découverte pour un tournoi convivial.

Organisé par Geneva E-Sport et Wunderbard dans le cadre de la thématique “Fais-moi signe” des Bibliothèques Municipales de Genève, cette première édition vise à créer un précédent, dans l’objectif de créer et distribuer des outils et bonnes pratiques pour l’ensemble des tournois locaux, afin de permettre une meilleure accessibilité des personnes à déficience auditive aux communautés de joueurs et joueuses.

Super Smash Bros Ultimate compte LA communauté de joueur-euses la plus active en suisse romande (plus grand nombre de tournois). Le jeu est tout public et les parents sont les bienvenus pour découvrir leur première compétition avec leurs enfants.

En démonstration également, un jeu indépendant “made in Switzerland” pour promouvoir les artistes locaux!

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « http://bmgeneve.agenda.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

DR