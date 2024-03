TOURNOI SOLIDAIRE & ETUDIANT – 2ÈME ÉDITION Launaguet Launaguet, samedi 20 avril 2024.

TOURNOI SOLIDAIRE & ETUDIANT – 2ÈME ÉDITION Par l’association Rugby no limit

Samedi 20 avril | 14h | Stade municipal Samedi 20 avril, 14h00 Launaguet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T14:00:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T14:00:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

Le Rugby No Limit organise la seconde édition du tournoi solidaire !

C’est un tournoi de rugby à 5 mixte.

Cette année l’association vous propose donc de participer à ce tournoi au stade mythique du No Limit, le 20 avril 2024 au stade de Launaguet.

Ce tournoi a pour but de soutenir l’association dans le développement des pôles inclusion et insertion. Le tournoi solidaire permettra également de retrouver et de préparer notre grand tournoi du No Limit en Juin 2024 afin de pouvoir tester de nouvelles activités en amont

Entre feintes de passe mémorable et crochet de folie, rejoignez nous pour vivre une ambiance de feu le temps d’une journée.

Inscription : 30€/équipe (équipe de 10 joueurs maximum)

Alors, prêt à venir faire la fête avec nous ?

Pour vous inscrire il vous suffit de remplir le formulaire disponible en cliquant ici. Par la suite l’équipe du no limit vous transmettra le lien pour le paiement en ligne de 30€ par équipe.

**Lien vers formulaire d’inscription : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7JzCGDVFNrzp-gPUC_2COn-YeyYpas-5E95b9b2kv_Vw4Q/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7JzCGDVFNrzp_-gPUC_2COn-YeyYpas-5E95b9b2kv_Vw4Q/viewform?usp=sf_link)**_

