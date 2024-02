Tournoi SMASH BROS ULTIMATE sur SWITCH Coulonges-sur-l’Autize, samedi 24 février 2024.

Alexandre et Lenny, du Centre socio-culturel Les Uni Vers, organisent un tournoi de SUPER SMASH BROS ULTIMATE sur SWITCH. Inscrivez-vous rapidement, des lots sont à remporter pour les grands gagnants !

Pour les jeunes entre 15 et 25 ans

Samedi 24 février, de 13h à 18h

Maison des associations, 9 rue de la Bégaudière 79160 Coulonges-sur-l’Autize

Inscription obligatoire avant le 16 févier, contactez Marion au 06 76 82 44 37

Nombre de places limité à 16 personnes

Participation 1€

Avec le soutien du Csc Les Unis Vers de la Communauté de Communes Val de Gâtine , de la Ville de Coulonges-sur-l’Autize et en partenariat avec l’association Eleven Esport . EUR.

Maison des Associations

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

