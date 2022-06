Tournoi sixte – anniversaire des 20 ans de l’effectif féminin Val d’Issoire Val d’Issoire Val d'IssoireVal d'Issoire Catégories d’évènement: 87330

Val-d'Issoire

Tournoi sixte – anniversaire des 20 ans de l'effectif féminin

2022-06-11

10:30:00 – 18:00:00

Val d’Issoire 87330 Val d’Issoire 87330 Stade Maurice Brilhac rue du stade Val d’Issoire De 10h30 à 18h au stade Maurice Brilhac – rue du Stade. Etoile sportive Nouic – Mézières : 06 24 24 96 74. Un tournoi sixte exclusivement féminin, sur deux terrains de football réduits, avec en animation pour cette journée, une initiation possible au footgolf et futnet, la mise à disposition de footdtrucks pour les repas du midi. Enfin, un lot sera remis à chaque participante au tournoi.

Bien évidemment les anciennes joueuses du club sont conviées à cet évènement et sont invitées à se munir de leurs chaussures de football pour celles qui le voudront.

De 10h30 à 18h au stade Maurice Brilhac – rue du Stade. Etoile sportive Nouic – Mézières : 06 24 24 96 74.

Les rencontres sont programmées pour une durée de 10 minutes ( selon nombre de clubs présents ), début des rencontres pour 10h30 et ce jusqu'à remise des récompenses à partir de 17h30. +33 6 24 24 96 74

