Gilley Doubs Gilley 12 12 EUR A partir de 9h le week-end et 17h la semaine.

Organisé par le Tennis Club du Saugeais.

Tournoi seniors homologué hommes et femmes NC à 15/3. Remise de lots à chaque participant.

17€/ inscription adulte, 12€/ inscription jeune.

Inscriptions auprès de Mr Cédric Failutti. Attention, en cas de mauvais temps, les matchs auront lieu à la salle de la Longeville. teiti25@hotmail.fr A partir de 9h le week-end et 17h la semaine.

Inscriptions auprès de Mr Cédric Failutti. Attention, en cas de mauvais temps, les matchs auront lieu à la salle de la Longeville.

