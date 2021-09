Castanet-Tolosan COLLEGE JEAN JAURES CASTANET TOLOSAN Castanet-Tolosan, Haute-Garonne TOURNOI SENIOR DE BADMINTON COLLEGE JEAN JAURES CASTANET TOLOSAN Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Le Badminton Club de Castanet organise son tournoi régional sénior ECO-BAD CASTANEEN où s’affronteront les 6 et 7 novembre 2021 220 joueurs et joueuses de badminton en simple, doubles et double mixte.

Entrée libre

Venez découvrir le badminton au travers du Tournoi ECO-BAD CASTANEEN régional sénior qui se déroulera les 6 et 7 novembre 2021 au Gymnase Jean-Jaurès- Entrée gratuite-Pass sanitaire obligatoire. COLLEGE JEAN JAURES CASTANET TOLOSAN MAIL DES DROLETS Castanet-Tolosan Haute-Garonne

2021-11-06T08:00:00 2021-11-06T21:00:00;2021-11-07T08:00:00 2021-11-07T18:00:00

