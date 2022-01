Tournoi Rocket League Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Tournoi Rocket League Saint-Malo, 10 février 2022, Saint-Malo. Tournoi Rocket League Rue Salvador Allende Espace Jeunes Saint-Malo

2022-02-10 20:00:00 – 2022-02-10 23:00:00 Rue Salvador Allende Espace Jeunes

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Pour les Malouins de 11 à 17 ans Par équipe de 2 (limités à 28 places) – LOTS À GAGNER

