Tournoi régional à l’épée vétérans – Escrime, 22 mai 2022, .

Tournoi régional à l’épée vétérans – Escrime

2022-05-22 – 2022-05-22

Les épéistes vétérans croiseront le fer le dimanche 22 mai 2022 dans la salle Eric Srecki ( salle d’armes ) à Gien. ( buvette à disposition toute la journée )

INSCRIPTION :

Les épreuves sont ouvertes à tous les clubs de la région Centre-Val de Loire et aux clubs invités. Les engagements devront être faits sur l’extranet FFE pour les clubs régionaux et par mail (odescrimegiennois@sfr.fr) pour les clubs invités, pour le mercredi 18 mai 2022 au plus tard.

Toute inscription implique l’acceptation du règlement.

En cas de léger retard, prévenir au 06 20 45 82 61.

Tournoi régional à l’épée vétérans – Escrime

Les épéistes vétérans croiseront le fer le dimanche 22 mai 2022 dans la salle Eric Srecki ( salle d’armes ) à Gien. ( buvette à disposition toute la journée )

INSCRIPTION :

Les épreuves sont ouvertes à tous les clubs de la région Centre-Val de Loire et aux clubs invités. Les engagements devront être faits sur l’extranet FFE pour les clubs régionaux et par mail (odescrimegiennois@sfr.fr) pour les clubs invités, pour le mercredi 18 mai 2022 au plus tard.

Toute inscription implique l’acceptation du règlement.

En cas de léger retard, prévenir au 06 20 45 82 61.

website Cercle d’Escrime Giennois

dernière mise à jour : 2022-05-03 par