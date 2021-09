Chantepie TERRAIN STABILISE DU STADE ALBERT CHENARD Chantepie, Ille-et-Vilaine TOURNOI PÉTANQUE ET PALETS TERRAIN STABILISE DU STADE ALBERT CHENARD Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

TOURNOI PÉTANQUE ET PALETS TERRAIN STABILISE DU STADE ALBERT CHENARD, 17 septembre 2021, Chantepie. TOURNOI PÉTANQUE ET PALETS

TERRAIN STABILISE DU STADE ALBERT CHENARD, le vendredi 17 septembre à 18:30

L’équipe de GEN’CHANTEPIE vous donne rendez-vous le vendredi 17 septembre 2021, pour le 7e tournoi de pétanque au profit de l’AFMTELETHON. Pour cette nouvelle édition, nous invitons les amateurs de planches à palets à participer. À partir de 18H30 au stade Albert Chenard sur le terrain stabilisé. Ce tournoi convivial et amical est ouvert à tous (sauf licenciés) entre amis, voisins, associations, sections sportives…. Venez nombreux ! * Formation des équipes pétanque et palets en doublettes ( 2 joueurs ) – engagement 5 € par participant. * Sur place restauration – buvette et gâteaux. Cette animation se déroulera dans le respect des mesures sanitaires et sous réserve de l’évolution sanitaire à cette date. **Les renseignements et inscriptions** sont possibles par mail [genchantepie@hotmail.fr](mailto:genchantepie@hotmail.fr) ) ou par téléphone (06 63 97 71 04). Le Téléthon 2020 s’est déroulé dans un contexte inédit, malgré l’absence d’animations Gen’Chantepie a pu remettre la somme de 5070 € contre près de 12000 € l’année précédente. Nous comptons sur votre mobilisation et votre générosité pour relever le défi lors de cette édition 2021. Les personnes souhaitant apporter leurs aides dans l’organisation et la préparation de cet élan de solidarité au profit de l’AFMTéléthon, sont les bienvenues, n’hésitez pas à prendre contact au 06 46 73 30 12 ou par mail [genchantepie@hotmail.fr](mailto:genchantepie@hotmail.fr).

5 €

AU PROFIT DE L’AFM TÉLÉTHON TERRAIN STABILISE DU STADE ALBERT CHENARD CHANTEPIE Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:30:00 2021-09-17T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu TERRAIN STABILISE DU STADE ALBERT CHENARD Adresse CHANTEPIE Ville Chantepie lieuville TERRAIN STABILISE DU STADE ALBERT CHENARD Chantepie