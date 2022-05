Tournoi pelote basque, 1 juillet 2022, .

Tournoi pelote basque

2022-07-01 17:30:00 – 2022-07-01 20:30:00

0 0 EUR l’USCN section pelote basque organise un tournoi place libre gomme pleine de pelote basque à pala. ce seront 4 séries ouvertes à tous les joueurs du Béarn et ailleurs.

Les parties de poules et phases finales les vendredi et samedi en juin et juillet et les finales le 14 juillet pour la Romeria de la pelote.

Une buvette sera sur place.

