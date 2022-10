Tournoi Para Basket Adapté Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Tournoi Para Basket Adapté

6 Quai de l'Adour TARBES au Palais des Sports Tarbes

2022-11-26 09:00:00 09:00:00 – 2022-11-26 17:00:00 17:00:00

TARBES 6 Quai de l'Adour
Tarbes

Tarbes

Hautes-Pyrnes Le Comité Départemental Sport Adapté Hautes-Pyrénées propose un tournoi Para Basket Adapté à destination des adultes en situation de handicap mental ou psychique. Ouvert aux participants et aux spectateurs TARBES 6 Quai de l’Adour Tarbes

