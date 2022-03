Tournoi Overwatch en équipe mixte CyberEspace de Rive de Gier Rive-de-Gier Catégories d’évènement: Loire

Rive-de-Gier

Tournoi Overwatch en équipe mixte CyberEspace de Rive de Gier, 12 mars 2022, Rive-de-Gier. Tournoi Overwatch en équipe mixte

CyberEspace de Rive de Gier, le samedi 12 mars à 14:00

Alors qu’elles représentent la moitié des joueurs de jeux vidéo dans le monde, seule une minorité de femmes arrive à devenir joueuse professionnelle. Et parce qu’au Cyberespace nous voulons favoriser le gaming sans distinction de genre, **nous organiserons un tournoi sur Overwatch en équipe mixte / 5 filles et 5 garçons.** A vos manettes ! L’accès à cette animation est **sur inscription et gratuite** **À partir de 10 ans.** **Elle aura lieu le samedi 12 mars de 14h à 17h** **Pass sanitaire/vaccinal obligatoire dés 12 ans.** Inscriptions et renseignements : * Tél : 04.77.83.07.59 * Au Cyberespace : Square Marcel Paul 42800 Rive de Gier Source: [http://cyberespace.rivedegier.fr/2022/03/02/journee-de-la-femme-12-mars/](http://cyberespace.rivedegier.fr/2022/03/02/journee-de-la-femme-12-mars/)

Gratuit, sur inscription, Pass sanitaire/vaccinal obligatoire dés 12 ans

Venez participer à un tournoi sur le jeu vidéo Overwatch au Cyberespace CyberEspace de Rive de Gier Square Marcel Paul – 42800 Rive de Gier Rive-de-Gier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Rive-de-Gier Autres Lieu CyberEspace de Rive de Gier Adresse Square Marcel Paul – 42800 Rive de Gier Ville Rive-de-Gier lieuville CyberEspace de Rive de Gier Rive-de-Gier Departement Loire

CyberEspace de Rive de Gier Rive-de-Gier Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rive-de-gier/

Tournoi Overwatch en équipe mixte CyberEspace de Rive de Gier 2022-03-12 was last modified: by Tournoi Overwatch en équipe mixte CyberEspace de Rive de Gier CyberEspace de Rive de Gier 12 mars 2022 CyberEspace de Rive de Gier Rive-de-Gier Rive-de-Gier

Rive-de-Gier Loire