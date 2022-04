TOURNOI OPEN DE TENNIS La Plaine-sur-Mer, 11 juillet 2022, La Plaine-sur-Mer.

TOURNOI OPEN DE TENNIS Courts de Tennis Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer

2022-07-11 – 2022-07-11 Courts de Tennis Avenue des Sports

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique La Plaine-sur-Mer

Ouvert à tous les licenciés en France, à tous les niveaux, jeunes, adultes, seniors et seniors plus, hommes et femmes.

Tournoi Open de tennis, organisé par le club TROPP.

berthelin.bruno@bbox.fr +33 6 63 13 02 28

Ouvert à tous les licenciés en France, à tous les niveaux, jeunes, adultes, seniors et seniors plus, hommes et femmes.

Courts de Tennis Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-18 par