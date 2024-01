TOURNOI OPEN DE TENNIS Terrain de tennis La Plaine-sur-Mer, dimanche 25 février 2024.

TOURNOI OPEN DE TENNIS Terrain de tennis La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25

fin : 2024-02-25

Tournoi Open de tennis



Organisé par le TROPP

195 matchs, ouverts aux licenciés FFT, de tous niveaux, jeunes, adultes, seniors et seniors plus, hommes et femmes.

Terrain de tennis Avenue du Sport

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire berthelin.bruno@bbox.fr



L’événement TOURNOI OPEN DE TENNIS La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2024-01-23 par eSPRIT Pays de la Loire