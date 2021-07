Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère Tournoi Open de Tennis Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Tournoi Open de Tennis Concarneau, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Concarneau. Tournoi Open de Tennis 2021-07-05 – 2021-07-18 Avenue du Cabellou 4 bis Park Balan

Concarneau Finistère Ouvert aux licenciés de la fédération française de Tennis, catégorie jeunes et séniors. Inscription et renseignements au 02 98 60 48 56. +33 2 98 60 48 56 Ouvert aux licenciés de la fédération française de Tennis, catégorie jeunes et séniors. Inscription et renseignements au 02 98 60 48 56. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Lieu Concarneau Adresse Avenue du Cabellou 4 bis Park Balan Ville Concarneau