Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Landes, Soorts-Hossegor Tournoi Open de Juillet du Hossegor Odyssey Tennis Club Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: Landes

Soorts-Hossegor

Tournoi Open de Juillet du Hossegor Odyssey Tennis Club Soorts-Hossegor, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Soorts-Hossegor. Tournoi Open de Juillet du Hossegor Odyssey Tennis Club 2021-07-16 – 2021-07-31

Soorts-Hossegor Landes Soorts-Hossegor Organisé par le Hossegor Odyssey Tennis Club Catégories : Seniors Dames

Seniors Messieurs

11/12 ans filles

11/12 ans garçons

13/14 ans filles

13/14 ans garçons

15/18 ans filles

15/18 ans garçons

+35 ans Dames

+35 ans Messieurs

+55 ans Dames

+55 ans Messieurs Tournoi de Tennis Organisé par le Hossegor Odyssey Tennis Club Catégories : Seniors Dames

Seniors Messieurs

11/12 ans filles

11/12 ans garçons

13/14 ans filles

13/14 ans garçons

15/18 ans filles

15/18 ans garçons

+35 ans Dames

+35 ans Messieurs

+55 ans Dames

+55 ans Messieurs dernière mise à jour : 2021-07-02 par OT Hossegor

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soorts-Hossegor Étiquettes évènement : Autres Lieu Soorts-Hossegor Adresse Ville Soorts-Hossegor lieuville 43.66314#-1.42007