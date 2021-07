Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse, Saint-Mihiel TOURNOI OPEN : BILLARD 3-BANDES Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

TOURNOI OPEN : BILLARD 3-BANDES 2021-09-11 08:30:00 – 2021-09-11 18:00:00 Salle Jean Mathieu, au 1er étage 1 rue du Palais de Justice

Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel 5e édition proposée par le Billard-Club de Saint-Mihiel.

Trente-deux joueurs inscrits de toute la France (et la Belgique) s’affrontent sur deux jours au 3-bandes sur distance adaptée au niveau du joueur. Le 3-Bandes, discipline reconnue haut-niveau par le ministère des Sports. +33 6 01 93 89 84 http://saintmihielbillard.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-22 par

