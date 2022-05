Tournoi Open Balle de Match Bidart Bidart Catégories d’évènement: Bidart

Tournoi Open Balle de Match rue de la Gare Plaine Sportive Bidart

2022-06-10 – 2022-07-09

Bidart Pyrénées-Atlantiques 16 16 EUR Tournoi de tennis organisé par le Tennis Club de Bidart.

Catégories SM / SD Seniors – SM SD 35 et 45+

Jeunes : 11 à 18 ans

Galaxie vert 8-10 ans le 11 juin Tennis Club Bidart

rue de la Gare Plaine Sportive Bidart

