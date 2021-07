Menton Tennis Club de Menton Alpes-Maritimes, Menton Tournoi nocturne Tennis Club de Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Tournoi nocturne Tennis Club de Menton, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Menton. Tournoi nocturne

du lundi 19 juillet au vendredi 30 juillet à Tennis Club de Menton

**Doubles messieurs Doubles dames Doubles mixtes.** Situé dans un cadre idyllique et unique, au cœur de Menton, vous pourrez profiter d’un Club House avec bar et restaurant et d’un parking privatif. Tarif 25€ pour 1 catégorie et 35€ pour 2 catégories Le Tennis Club de Menton organise son Tournoi nocturne annuel. Tennis Club de Menton 16 Rue Albert 1er, 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T20:00:00 2021-07-19T22:00:00;2021-07-20T20:00:00 2021-07-20T22:00:00;2021-07-21T20:00:00 2021-07-21T22:00:00;2021-07-22T20:00:00 2021-07-22T22:00:00;2021-07-23T20:00:00 2021-07-23T22:00:00;2021-07-24T20:00:00 2021-07-24T22:00:00;2021-07-25T20:00:00 2021-07-25T22:00:00;2021-07-26T20:00:00 2021-07-26T22:00:00;2021-07-27T20:00:00 2021-07-27T22:00:00;2021-07-28T20:00:00 2021-07-28T22:00:00;2021-07-29T20:00:00 2021-07-29T22:00:00;2021-07-30T20:00:00 2021-07-30T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Étiquettes évènement : Autres Lieu Tennis Club de Menton Adresse 16 Rue Albert 1er, 06500 Menton Ville Menton lieuville Tennis Club de Menton Menton