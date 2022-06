Tournoi National de Tennis de Table Saint-Divy, 4 juin 2022, Saint-Divy.

Tournoi National de Tennis de Table salle omnisport route du Valy-Lédan Saint-Divy

2022-06-04 08:00:00 – 2022-06-06 15:00:00 salle omnisport route du Valy-Lédan

Saint-Divy 29800

12e tournoi national de Saint-Divy Sport Tennis de table.

Un tournoi pour tous : Enfants, seniors et vétérans, débutants et numérotés qui combine convivialité, haut niveau et organisation rigoureuse.

Le Tournoi National de Saint-Divy en quelques mots…

– 3 jours et 22 tableaux

– des tableaux pour quasiment tous les classements

– des soirées animées

– un camping et des salles pour le couchage en accès gratuit

– un tableau original (on ne vous dévoile pas tout) dans lequel un jeune de 8 ans classé 6 peut battre un joueur numéroté

– une organisation au millimètre pour finir les tableaux à des horaires raisonnables

+33 6 62 82 21 65 https://www.facebook.com/events/545132307130670?active_tab=about

dernière mise à jour : 2022-05-21 par