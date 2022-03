Tournoi national de Pâques de Volley assis ESUM Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**L’ASVAM (Club de volley de Villeneuve d’Ascq et actuellement 7e du Challenge France dans la discipline du Volley Assis) organise le Tournoi National de Pâques Volley Assis qui aura lieu sur deux jours le week-end des 16 et 17 Avril 2022.** Le volley assis est un sport inclusif ouvert aussi bien aux non-valides qu’aux valides.

L'ASVAM (Club de volley de Villeneuve d'Ascq) organise le Tournoi National de Pâques Volley Assis qui aura lieu sur deux jours le week-end des 16 et 17 Avril 2022. ESUM Allée de la Frange 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Villeneuve-d'Ascq

2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T17:00:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T17:00:00

