Tournoi national de Padel Mondeville, 18 février 2022, Mondeville.

Padel Shot organise le premier tournoi national de Padel à Caen !

En partenariat avec Wilson, Padel Shot vous donne rendez-vous pour découvrir ce sport

spectaculaire, à l’occasion d’un P1000 Hommes et d’un P1000 Femmes, deuxième plus haut grade français.

Les meilleur(e)s joueurs et joueuses français(es) seront réunis pour assurer le spectacle sur le terrain, de ce sport hybride entre le tennis et le squash, et en pleine expansion en France.

Vous pourrez profiter gratuitement tout au long du week-end des installations et activités

annexes : Ping-Pong, Billard, Pétanque…

Restaurant, bar, ainsi que L&D Traiteur vous accueilleront pour vous restaurer tout au long du week-end.

Programmation :Vendredi : phase de qualificationsSamedi : début des phases finalesDimanche : les demi-finales et finales + P250

Informations complémentaires : 07 68 14 85 69 / 09 52 76 89 19

Sur présentation du pass vaccinal.



