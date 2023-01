Tournoi national de crossminton Morestel Morestel Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné Morestel Catégories d’Évènement: Isère

Morestel

Tournoi national de crossminton Morestel, 4 février 2023, Morestel Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné Morestel. Tournoi national de crossminton 389 Rue François Perrin Salle de l’Amitié Morestel Isère Salle de l’Amitié 389 Rue François Perrin

2023-02-04 08:00:00 08:00:00 – 2023-02-04 19:30:00 19:30:00

Salle de l’Amitié 389 Rue François Perrin

Morestel

Isère Morestel EUR 10 30 Le club des Balcons du Dauphiné organise le temps d’un weekend un tournoi national de crossminton. Présence de très bons joueurs, notamment le numéro 4 français chez les hommes et la n°2 française chez les dames. stc.salagnon@gmail.com +33 6 85 73 87 13 Salle de l’Amitié 389 Rue François Perrin Morestel

dernière mise à jour : 2023-01-17 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

Détails Catégories d’Évènement: Isère, Morestel Autres Lieu Morestel Adresse Morestel Isère Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné Salle de l'Amitié 389 Rue François Perrin Ville Morestel Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné Morestel lieuville Salle de l'Amitié 389 Rue François Perrin Morestel Departement Isère

Morestel Morestel Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné Morestel Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morestel-office-du-tourisme-les-balcons-du-dauphine-morestel/

Tournoi national de crossminton Morestel 2023-02-04 was last modified: by Tournoi national de crossminton Morestel Morestel 4 février 2023 389 Rue François Perrin Salle de l'Amitié Morestel Isère Isère Morestel Morestel, Isère Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

Morestel Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné Morestel Isère