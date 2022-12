Tournoi National de Badminton Gien Gien OT GIEN Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Tournoi National de Badminton Gien, 21 janvier 2023, Gien OT GIEN Gien. Tournoi National de Badminton 32 Rue Georges Brassens Gien Loiret

2023-01-21 – 2023-01-21 Gien

Loiret Gien Venez suivre ce week-end le tournoi national de badminton à Gien ! plus d’informations à Venir Tournoi National de Badminton BCG45@BCG45.FR https://bcg45.fr/ Pixabay

