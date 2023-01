TOURNOI MUSICAL DU VIGNOBLE A GETIGNE Gétigné Gétigné Catégories d’Évènement: Gétigné

Loire-Atlantique

TOURNOI MUSICAL DU VIGNOBLE A GETIGNE Gétigné, 25 mars 2023, Gétigné . TOURNOI MUSICAL DU VIGNOBLE A GETIGNE Espace Bellevue Rue du Pont Jean Vay Gétigné Loire-Atlantique Rue du Pont Jean Vay Espace Bellevue

2023-03-25 19:00:00 – 2023-03-25

Rue du Pont Jean Vay Espace Bellevue

Gétigné

Loire-Atlantique EUR 5 La date de Gétigné est la troisième et dernière de la phase de sélection où quatre groupes tenteront de décrocher

la dernière place pour la grande finale se déroulant le week-end suivant à la Quintaine (Saint-Julien de Concelles).

Le vainqueur sera désigné à l’issu de la soirée par le vote d’un jury de professionnel et du public via le ticket d’entrée

qui fera office de bulletin de vote.

Venez nombreux découvrir et soutenir les nouveaux groupes émergents du territoire.

Organisé par l’association Animaje, en partenariat avec la ville de Gétigné. Depuis 1996, Le Tournoi musical du vignoble est un tremplin musical organisé par un collectif d’associations culturelles du territoire et qui s’adresse aux groupes amateurs faisant des compositions originales. mairie@getigne.fr +33 2 40 36 07 07 Rue du Pont Jean Vay Espace Bellevue Gétigné

dernière mise à jour : 2023-01-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Gétigné, Loire-Atlantique Autres Lieu Gétigné Adresse Gétigné Loire-Atlantique Rue du Pont Jean Vay Espace Bellevue Ville Gétigné lieuville Rue du Pont Jean Vay Espace Bellevue Gétigné Departement Loire-Atlantique

Gétigné Gétigné Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/getigne/

TOURNOI MUSICAL DU VIGNOBLE A GETIGNE Gétigné 2023-03-25 was last modified: by TOURNOI MUSICAL DU VIGNOBLE A GETIGNE Gétigné Gétigné 25 mars 2023 Espace Bellevue Rue du Pont Jean Vay Gétigné Loire-Atlantique Gétigné Loire-Atlantique

Gétigné Loire-Atlantique