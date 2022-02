Tournoi musical du Vignoble 2022 Salle des Nouëlles, 9 avril 2022, Le Landreau.

Tournoi musical du Vignoble 2022

Salle des Nouëlles, le samedi 9 avril à 19:30

Fort de l’envie de faire émerger et de promouvoir la musique dans ce qu’elle a de plus éclectique, ce tremplin permet à des groupes locaux de venir proposer dans des conditions professionnelles leur production devant du public. Un évènement qui contribue à la promotion des musiques actuelles dans le Vignoble. **Sélection n°3 au Landreau le 09/04/2022** La 3ème soirée de sélection verra 5 groupes se frotter aux votes du public et du jury : [Carbon 13](https://www.facebook.com/rockragga/) (rock reggae), Kid Artemis (rock), Rocket (hard rock), [The Groove machine](https://www.facebook.com/thegroovemachinesouljazzfunkrock/) (soul), [Today My Pleasure](https://www.facebook.com/TodayMyPleasur3) (pop-rock). Chaque groupe présentera son univers musical et ses compositions dans un set de 30 minutes. Conditions d’accès : selon conditions sanitaires en vigueur en mars 2022. Plus d’infos : [[https://www.facebook.com/tournoiduvignoble2017](https://www.facebook.com/tournoiduvignoble2017)](https://www.facebook.com/tournoiduvignoble2017) Les 2 autres sélections se dérouleront à Gétigné et la Haye-Fouassière. **Sélection n°1 à Gétigné le 19/03/2022** [Electrons Libres](https://www.facebook.com/electronslibresmusique/) (Folk), [Mirizon](https://www.facebook.com/MirizonBand/) (Metalcore), MLB (hip hop), Sayarah Du Denguélé (reggae), T9 Skuad (rap) **Sélection n°2 à la Haye-Fouassière le 02/04/2022** Broken shells (pop-rock), [Dam’solo](https://www.facebook.com/Dam.solo.chanteur/) (chanson), [Fenris](https://www.facebook.com/fenris.nantes) (heavy rock), [Flat Dogs](https://www.facebook.com/FlatDogsRecordz/) (funk), [Hablo Poney](https://www.facebook.com/Habloponey/) (rock) Chaque sélection enverra son groupe vainqueur à la finale du 30 avril à Maisdon-sur-Sèvre. Le Tournoi est organisé par le collectif du tournoi : [Ifac Aigrefeuille et Vallet](https://www.facebook.com/ifac.espacejeunes) ; [Boc’asso](https://www.facebook.com/bocasso44/) ; [Amicale des fêtards](https://www.facebook.com/AmicaleDesFetards/) ; [Animaje](https://www.facebook.com/profile.php?id=100014334037245).

Entrée : 5€

Sélection n°3 du Tournoi musical du Vignoble

Salle des Nouëlles 19 Rue de la Loire, 44430 Le Landreau Le Landreau Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T19:30:00 2022-04-09T23:30:00