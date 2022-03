Tournoi Multichance Amical Rue de Kervenel, 19 août 2022, Le croisic.

Tournoi Multichance Amical

du vendredi 19 août au dimanche 21 août à Rue de Kervenel

**Tournoi multichance amical (TMC)** Tournoi multichance (TMC) à partir de 12 ans. * doubles mixtes non homologué, * simples hommes et femmes non homologué. * * * Ouvert à tous les licenciés ou non, Croisicais ou vacanciers, enfants, camarades, parents… Inscription 17 € par personne au Club house.

Rue de Kervenel Stade Constant Germon 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-19T09:00:00 2022-08-19T22:00:00;2022-08-20T09:00:00 2022-08-20T22:00:00;2022-08-21T09:00:00 2022-08-21T22:00:00