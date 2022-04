TOURNOI MULTICHANCE AMICAL Le Croisic, 19 août 2022, Le Croisic.

TOURNOI MULTICHANCE AMICAL Tennis Club Croisicais Rue de Kervenel Le Croisic

2022-08-19 – 2022-08-19 Tennis Club Croisicais Rue de Kervenel

Le Croisic Loire-Atlantique Le Croisic

Tournoi multichance amical (TMC)

Tournoi multichance (TMC) à partir de 12 ans.

doubles mixtes non homologué,

simples hommes et femmes non homologué.

Ouvert à tous les licenciés ou non, Croisicais ou vacanciers, enfants, camarades, parents…

Inscription 17 € par personne au Club house.

officedetourisme@lecroisic.fr +33 2 40 23 00 70 http://www.tourisme-lecroisic.fr/

Tennis Club Croisicais Rue de Kervenel Le Croisic

