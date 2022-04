Tournoi Mario Kart Pernes Pernes Catégorie d’évènement: Pernes

7 rue de l’Eglise Pernes Pas-de-Calais Pernes Ce vendredi 22 avril, l’Epn de Pernes a le plaisir de vous accueillir pour un tournoi Mario Kart de 17h30 à 20h !

Le tournoi est sur inscription avec un maximum de 24 joueurs, ne tardez plus à vous inscrire !

Gratuit. 7 rue de l’Eglise Pernes

