Le Moulin de Roques, le samedi 30 octobre à 14:30

Venez jouer à Mario Kart 8 au Moulin pour représenter Roques lors de la finale du samedi 6 novembre à Labège ! Inscription nécessaire au 07 64 36 57 41 ou à l’accueil du Moulin. Présentation du pass sanitaire obligatoire pour les + 12 ans.

Gratuit – Sur inscription

La Médiathèque Départementale propose un tournoi de jeux vidéos inter-bibliothèques ! Le Moulin de Roques 14 avenue de la gare 31120 Roques Roques Haute-Garonne

2021-10-30T14:30:00 2021-10-30T18:00:00

