Médiathèque Escalquens, le mercredi 27 octobre à 14:30

Venez participer au premier tournoi inter-médiathèques “Gaming31” et mesurez-vous aux autres participants dans des courses effrénées avec Mario Kart 8 sur Switch ! Le mercredi 27 octobre de 14h30 à 16h30 : Tournoi de qualification dans votre médiathèque Le samedi 6 novembre de 14h à 18h : grande finale à la Médiathèque départementale Gratuit sur inscription – tout public de 7 à 99 ans

