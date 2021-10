Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne, Marne Tournoi Marathon de Jeux Vidéos Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Tournoi Marathon de Jeux Vidéos Châlons-en-Champagne, 13 octobre 2021, Châlons-en-Champagne. Tournoi Marathon de Jeux Vidéos 2021-10-13 14:30:00 – 2021-10-13 17:00:00 Médiathèque Pompidou – La Bulle 68 Rue Léon Bourgeois

Châlons-en-Champagne Marne Envie de challenge ?

Prends la manette et fais le meilleur score sur les épreuves que nous avons préparées.

Un goûter est offert aux participants. A partir de 10 ans. Sur inscription dès le mercredi 29 septembre. +33 3 26 26 94 26 dernière mise à jour : 2021-10-01 par

