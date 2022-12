Tournoi libre de tarot Le Barp Le Barp Catégories d’évènement: Gironde

Le Barp

Tournoi libre de tarot Le Barp, 7 janvier 2023, Le Barp . Tournoi libre de tarot 75 Avenue des Pyrénées Le Barp Gironde

2023-01-07 – 2023-01-07 Le Barp

Gironde Tournoi libre de tarot organisé par l’association « Le Tarot Barpais ». Tournoi libre de tarot organisé par l’association « Le Tarot Barpais ». +33 6 14 18 32 28 Copyright 2021 Franck Metois

Le Barp

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Barp Autres Lieu Le Barp Adresse 75 Avenue des Pyrénées Le Barp Gironde Ville Le Barp lieuville Le Barp Departement Gironde

Le Barp Le Barp Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-barp/

Tournoi libre de tarot Le Barp 2023-01-07 was last modified: by Tournoi libre de tarot Le Barp Le Barp 7 janvier 2023 75 Avenue des Pyrénées Le Barp Gironde Gironde Le Barp

Le Barp Gironde