Tournoi Judo Bidart, 12 mars 2023, Bidart

Tournoi Judo

Kirolak Rue de la Gare Bidart 64210 Rue de la Gare Kirolak

2023-03-12 – 2023-03-12

Rue de la Gare Kirolak

Bidart

64210

EUR 0 0 L’association Bidarteko Dojo organise son tournoi Judo jeunes transfrontaliers.

Au programme :

• Eveil judo : (2017/2018/2019) de 09h00 à 10h00 : Échauffement et poules

• Mini poussins : (2015/2016) 09h45 : Pesée et formation des poules

• Poussins : (2013/2014) 11h00 : Pesée et formation des poules

• Benjamins/Minimes : (2011/2012 et 2009/2010) 13h00 : Pesée et formation des poules

→ Clubs invités : France :Cambo/Hasparren/Mouguerre/Urrugne/Mauleon/St Palais/ Arbonne/Ahetze/Capbreton/Tyrosse/Dojo Biarrot et clubs Egoalde: /judo club Bidassoa/Ama Guadelupeko Judo Hondarribia/Donosti judo.

Règlement et arbitrage FFJDA éducatif en vigueur des textes officiels.

+33 6 71 87 69 33 Association Bidarteko Dojo

Rue de la Gare Kirolak Bidart

