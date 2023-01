Tournoi jeux vidéo High score Plouhinec Plouhinec Catégories d’Évènement: Finistère

Plouhinec

Tournoi jeux vidéo High score Plouhinec, 21 janvier 2023, Plouhinec . Tournoi jeux vidéo High score Médiathèque rue des écoles Plouhinec Finistère rue des écoles Médiathèque

2023-01-21 – 2023-01-21

rue des écoles Médiathèque

Plouhinec

Finistère En lien avec la nuit de la lecture 2023, la médiathèque organise un tournoi de jeux vidéo High score. Affutez vos manettes et que le meilleur ou les meilleurs gagnent sur le jeu 51 Worldwide Games!!! Les joueurs s’affronteront sur trois jeux sélectionnés spécialement pour le tournoi: -Bowling -Fléchettes -Stand de tir Gratuit, entrée libre, à partir de 7 ans. N’hésitez pas à venir jouer entre amis ou en famille ! Et bien sûr de nombreux cadeaux sont à gagner!!! rue des écoles Médiathèque Plouhinec

dernière mise à jour : 2022-12-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouhinec Autres Lieu Plouhinec Adresse Plouhinec Finistère rue des écoles Médiathèque Ville Plouhinec lieuville rue des écoles Médiathèque Plouhinec Departement Finistère

Plouhinec Plouhinec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouhinec/

Tournoi jeux vidéo High score Plouhinec 2023-01-21 was last modified: by Tournoi jeux vidéo High score Plouhinec Plouhinec 21 janvier 2023 finistère Médiathèque rue des écoles Plouhinec Finistère Plouhinec

Plouhinec Finistère