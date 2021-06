Tournoi jeux vidéo Cobalt, 28 juin 2021-28 juin 2021, Poitiers.

Tournoi jeux vidéo

du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet à Cobalt

Les volontaires en service civique de l’association Silver Geek, coworkers à Cobalt, organisent un tournoi de Mario Kart, Smash Bros et Just Dance tous les midis du lundi 28 juin au jeudi 1er juillet, avec une remise de prix le vendredi. À cette occasion, vous pourrez découvrir les actions réalisées par ces trois jeunes, en résidence autonomie pour personne âgées, et vous mettre dans le corps d’un sénior grâce à un simulateur de vieillissement mis à disposition par ReSanté-vous ! Au programme : Lundi : Mario Kart & Just Dance Mardi : Mario Kart & Just Dance Mercredi : Mario Kart & Smash Bros Jeudi : Mario Kart & Smash Bros Vendredi : Remise des prix et accès libre Intervenants : Coline Drouhaud; Marius Penaud; Esteban Rolland; volontaires en service civique chez Silver Geek ➡ Organisé par Silver Geek & Cobalt /!\ Les places sont limitées alors inscrivez-vous !

Gratuit sur inscription

Cobalt 5, rue victor hugo, 86000 Poitiers Poitiers Vienne



