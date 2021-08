Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Tournoi jeux basque Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Tournoi jeux basque Anglet, 18 août 2021, Anglet. Tournoi jeux basque 2021-08-18 14:00:00 – 2021-08-18

Anglet Pyrénées-Atlantiques Lever de paille, lancer de botte de paille, toka, course d'épis de maïs et de bidons de lait, soka tira…

