Manche ADLP TENNIS BREHAL organise un tournoi jeunes et galaxie pour les jeunes garçons et filles du 14 juillet 2022 au 20 juillet 2022 sur les terrains de tennis de Saint – Martin de Bréhal.

