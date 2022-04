Tournoi jeu vidéo FIFA 21

Tournoi jeu vidéo FIFA 21, 28 avril 2022, . Tournoi jeu vidéo FIFA 21

2022-04-28 – 2022-04-28 EUR 0 0 Venez participer à un tournoi de jeu vidéo sur FIFA 21 (ordinateur) dans lequel vous choisirez votre équipe favorite pour affronter tous vos adversaires et arriver en finale.

Sur inscription par téléphone au 03.86.83.72.80 ou par mail à mediatheque@mairiesens.fr mediatheque@mairie-sens.fr +33 3 86 83 72 80 Venez participer à un tournoi de jeu vidéo sur FIFA 21 (ordinateur) dans lequel vous choisirez votre équipe favorite pour affronter tous vos adversaires et arriver en finale.

Sur inscription par téléphone au 03.86.83.72.80 ou par mail à mediatheque@mairiesens.fr dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville