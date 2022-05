Tournoi Jacky Jameau et baptême de la tribune Océan en son nom Stade André Moga Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Stade André Moga, le dimanche 1 mai à 09:00

À cette occasion, la tribune Océan sera baptisée Jacky Jameau, en hommage au demi de mêlée du Club Athlétique Béglais et entraineur de l’équipe de rugby championne de France en 1969. Début des hostilités à partir de 9h ! Sur place, buvette assurée par notre dream team de parents U12, approvisionnés par V and B Bègles ! Et restauration possible sur place grâce au Foodtruck Le Bon Burger qui vous accueillera toute la journée sur site ! Nous remercions les premières équipes présentes pour ce lancement de tournoi : Agen Rugby Association Stade Montois Rugby Pro Stade Rochelais C.A.Perigueux-Dordogne US Saintes Rugby (page officielle) Stade Toulousain Rugby – US Salles Stade Langonnais Rugby SMRC – Rugby Club de Saint Médard en Jalles UBJ SA XV Charente Association Rugby Club Massy Essonne US Montauban – Rugby Rugby Club de la Pimpine Un événement à l’initiative du CABBG

20 équipes, plus de 300 enfants attendus ce dimanche au Stade André MOGA à Begles !

