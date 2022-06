Tournoi internationnal de Softball slowpitch Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Tournoi internationnal de Softball slowpitch

2022-07-30 – 2022-07-31

Avenue du Bétey Devant la Promenade de la Piscine Andernos-les-Bains Gironde

2022-07-30 10:00:00 – 2022-07-31

Devant la Promenade de la Piscine Avenue du Bétey

Andernos-les-Bains

Gironde Le softball slowpitch est une déclinaison du baseball qui se joue avec des balles molles. Organisé par la ligue Nouvelle Aquitaine et le club des Corsaires d’Andernos-les-Bains.

A partir de 10h, devant la Promenade de la piscine. Le softball slowpitch est une déclinaison du baseball qui se joue avec des balles molles. Organisé par la ligue Nouvelle Aquitaine et le club des Corsaires d’Andernos-les-Bains.

Le softball slowpitch est une déclinaison du baseball qui se joue avec des balles molles. Organisé par la ligue Nouvelle Aquitaine et le club des Corsaires d'Andernos-les-Bains.

A partir de 10h, devant la Promenade de la piscine. +33 6 14 15 70 32

A partir de 10h, devant la Promenade de la piscine. les Corsaires Andernos

Devant la Promenade de la Piscine Avenue du Bétey Andernos-les-Bains

